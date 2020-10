Rache? Zwei muslimische Frauen unter Eiffelturm attackiert

Nach einem Streit um Hunde schrien zwei weiße Angreiferinnen „schmutzige Araber“ inmitten steigender Spannungen in Paris, nachdem ein Lehrer aufgrund von Mohammed-Karikaturen enthauptet wurde.

Am Sonntag wurden zwei muslimische Frauen nach der Enthauptung eines Lehrers in der vergangenen Woche in Paris unter dem Eiffelturm inmitten der steigenden Spannungen „wiederholt erstochen“. Grund dafür waren rassistische Beleidigungen, darunter die Worte „schmutzige Araber“, von zwei weißen Angreiferinnen nach einem Streit um Hunde.

Die Opfer der Anschläge vom Sonntag wurden als Französinnen mit algerischem Hintergrund identifiziert, die nur als Kenza, 49, und Amel, die einige Jahre jünger ist, genannt werden. Eine der muslimischen Frauen sagte, die Angreiferinnen hätten ein Messer gezogen, nachdem sie sich geweigert hatten, ihre Hunde an die Leine zu nehmen, und sie auf Kopf, Arm und Rippen aufgeschlitzt.

„Wir waren spazieren gegangen. Auf der Höhe des Eiffelturms gibt es einen kleinen, eher dunklen Park, in dem wir einen kleinen Rundgang gemacht haben. Als wir spazieren gingen, kamen uns zwei Hunde entgegen", sagte Kenza. „Die Kinder bekamen Angst. Meine Cousine, die verschleiert war, fragte die beiden Frauen, ob es möglich sei, ihre Hunde bei sich zu behalten, weil die Kinder Angst hätten.“ Nachdem sie sich geweigert hatten, "holte eine der beiden ein Messer heraus, schlitzte mich am Kopf auf, hinten an den Rippen, und es gab einen dritten Schlag auf den Arm", sagte Kenza. Dann griffen sie meine Cousine an. Kenza wurde sechs Mal erstochen und landete mit einer punktierten Lunge im Krankenhaus, während an einer von Amels Händen eine Operation durchgeführt wurde.

Zunächst wurden keine Informationen über den Angriff veröffentlicht, was zu Unruhen in den sozialen Medien führte, wo bestätigte Bilder vom Tatort kursierten. Ein erschütterndes Video zeichnet schreiende Schreie auf, während die Messerstechereien am Sonntagabend passierten. Die Polizei bestätigte, dass der Vorfall in der vergangenen Nacht stattgefunden hatte. Eine Erklärung der Pariser Polizei lautete: Am 18. Oktober, gegen 20 Uhr, griff die Polizei nach einem Notruf von zwei durch Messer verwundeten Frauen auf dem Champs-de-Mars - dem Marsfeld am Eiffelturm - ein.

Eine Quelle der Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch: "Im Zusammenhang mit den Messerstechereien wurde eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet". Eines der Opfer trug eine Gesichtsbedeckung, aber es war nicht klar, ob dies wegen der Covid-19-Pandemie oder aus kulturellen oder religiösen Gründen geschah.

Um etwa 20 Uhr zogen die beiden Frauen mit den Hunden angeblich ein Messer heraus und stürzten sich auf Kenza und Amel. Zeugen sagen, sie hätten Verleumdungen gehört, darunter "Schmutziger Araber!" und "Geh nach Hause in dein eigenes Land". Auch "Ruft den Notdienst, sie hat ihn erstochen" wurde gehört. Daraufhin griffen zwei örtliche Ladenangestellte ein und hielten eine der Angreiferinnen am Boden fest, bis die Polizei eintraf.

Die französische Polizei hat bereits die zwei weiblichen Verdächtigen nach diesem mutmaßlichen rassistischen Angriff verhaftet. Ebenso hat die Polizei bestätigt, dass eine Untersuchung wegen Mordverdachts bereits im Gange ist. Die inhaftierten Personen werden als weiße Frauen von "europäischem Aussehen" beschrieben, die nun wegen versuchten Mordes angeklagt werden, sagten die Staatsanwälte der Stadt nach dem angeblichen Streit um Hunde - die im Islam als unrein angesehen werden.

Grausame Ermordung des Lehrers Samuel Paty

Es folgt die grausame Ermordung des 47-jährigen Lehrers Samuel Paty am vergangenen Freitag durch einen flüchtigen islamistischen Terroristen, nachdem Karikaturen, in denen der Prophet Mohammed verunglimpft wurde, einer Sekundarschulklasse zum Thema Redefreiheit gezeigt wurden.

Präsident Emmanuel Macron arbeitet an einem Gesetzesentwurf, der sich an islamische Radikale wendet, von denen die Behörden behaupten, dass sie eine Parallelgesellschaft außerhalb der französischen Werte schaffen. Mitglieder der über fünf Millionen Muslime in Frankreich haben sich jedoch über die "Islamophobie" beklagt, die durch das harte Vorgehen gegen Moscheen und muslimische Organisationen hervorgerufen wird.

Einzelheiten zu den Messerstechereien werden bekannt, als Präsident Emmanuel Macron sich darauf vorbereitet, eine nationale Hommage an den Lehrer Samuel Paty anzuführen, der von dem 18-jährigen in Russland geborenen Mörder Abdullakh Anzarov erstochen wurde. Die Enthauptung geschah vor der Schule Bois-d'Aulne in Conflans-Saint-Honorine, nördlich von Paris, wo Paty Französisch und Geografie unterrichtete. Der tschetschenische Dschihadist Anzorov stand in Kontakt mit dem Vater eines Mädchens aus Patys Klasse, der wegen der Karikaturen eine Kampagne gegen ihn mobilisiert hatte, so Polizeiquellen.

Der Vater, Brahim Chnina, befindet sich in Haft, nachdem der französische Innenminister ihn beschuldigt hatte, eine "Fatwa" gegen Paty erlassen zu haben, der am Freitag in den Pariser Vorstädten getötet wurde. Chnina hatte seine Telefonnummer in einem Facebook-Posting mit einem Videoanruf für Proteste gegen Paty angegeben und später Einzelheiten über den Lehrer und seine Schule veröffentlicht. Die französische Regierung erklärte, dass sie Paty posthum mit der Ehrenlegion ehren werde, dem höchsten französischen Verdienstorden.

Aber sein Mörder wird auch von den ISIS-Terroristen gefeiert, die mit einem Foto von Patys abgetrenntem Kopf entsetzliche Propaganda betrieben haben. Die Bilder wurden vom 18-jährigen Anzorov aufgenommen, nachdem er Paty ermordet hatte und kurz bevor er von der Polizei auf der Straße erschossen wurde. Das verdorbene Bild wurde in einer in Indien erscheinenden Zeitschrift veröffentlicht, in der es heißt: "Wenn Ihre Meinungsfreiheit Sie nicht davon abhält, den Propheten Mohammed zu kritisieren, dann werden unsere Schwerter nicht aufhören, die Ehre des Propheten Mohammed zu verteidigen".