Riesen Aufregung um "Sendung mit der Maus"-Folge

Seit vielen Jahren erklärt "Die Sendung mit der Maus" Kindern die Welt – doch das Thema einer aktuellen Sendung stieß auf Social Media vielen sauer auf. In der Folge vom 27. März wurde eine Trans-Frau porträtiert und den Kindern erklärt, wie es sich anfühlt, im falschen Körper geboren zu sein.

Während es von vielen Betroffenen auf Twitter großes Lob für das Thema gab, zeigte sich Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt verärgert. "In der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der 4- bis 9-Jährigen heute erklärt, was eine Transperson ist. Demnächst: Warum es Mann und Frau gar nicht gibt. Ideologisch-sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren", schreib der Journalist auf Twitter.

Und auch einige Eltern zeigten sich kritisch.

Doch auch Dankesmeldungen von betroffenen Eltern folgten:

Also mein Fünfjähriger wusste natürlich vorher schon was trans ist. Aufgeklärt ist er nicht detailliert, aber das ist hier egal. Lediglich gefehlt hat mir was über trans Kinder, nicht nur Etwachsene. Danke, dass ihr das Thema in Familien bringt, die es sonst verschweigen würden.