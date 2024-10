Saudi Arabien baut größten "Würfel-Wolkenkratzer" der Welt

Gigantischer Bau-Boom in Saudi-Arabien: "Mukaab" wird monumentaler Würfel-Wolkenkratzer

Saudi-Arabien setzt derzeit neue Maßstäbe in der Bauwelt: Inmitten der Wüste entstehen imposante Städte und beeindruckende Bauwerke, die weltweit Aufmerksamkeit erregen. Ein herausragendes Beispiel ist „The Line“, ein futuristisches Bauprojekt von gigantischem Ausmaß. Diese geplante Bandstadt erstreckt sich in einem schmalen Streifen über 170 Kilometer und gehört zum spektakulären NEOM-Projekt. Aktuell gibt es vor allem Bilder von Bauarbeiten am Fundament – schwere Bagger graben sich durch die Wüste und bereiten den Boden für die Stadt der Zukunft vor.

Mukaab in Saudi Arabien © Hersteller ×

Doch während The Line schon internationale Bekanntheit erlangt hat, sorgt ein weiteres Mega-Projekt aktuell für Aufsehen: Mukaab, ein monumentaler Würfel-Wolkenkratzer, dessen Errichtung gerade in Riad begonnen hat. Der Baubeginn des Mukaab-Gebäudes, das ebenfalls futuristische Dimensionen erreichen soll, wurde offiziell bekannt gegeben. Die ehrgeizigen Pläne sehen vor, dass dieser Wolkenkratzer das größte Gebäude der Welt sein könnte – und das nicht in der Höhe, sondern im Volumen. Mit einer Kantenlänge von jeweils 400 Metern würde der Bau ein beeindruckendes Volumen von 64 Millionen Kubikmetern erreichen und die Boeing-Fabrik in Everett, USA, die derzeit mit 13,3 Millionen Kubikmetern das größte Gebäudevolumen beansprucht, um ein Vielfaches übertreffen.

Der Mukaab-Wolkenkratzer ist nicht nur ein simples Gebäude, sondern eine ganze Erlebniswelt in sich: In seinem Inneren ist eine gewaltige Kuppel geplant, die über eine Grundfläche von 2 Quadratkilometern verfügen soll. Ein spiralförmiger Turm darin wird Platz für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Kinos und Hotels bieten. Die Kuppel soll zudem ein holografisches System beinhalten, das atemberaubende Hintergründe wie Fantasielandschaften, fremde Planeten oder faszinierende Unterwasserwelten projizieren kann. Der gigantische Würfel ist also nicht nur Wohn- und Geschäftshaus, sondern ein multimediales Erlebnis, das auf die neuesten Technologien setzt und Besucher in eine völlig andere Welt eintauchen lassen soll.

Schon jetzt sind die Arbeiten am Fundament des Mukaab-Wolkenkratzers weit fortgeschritten. Laut Angaben der New Murabba Development Company wurden bereits über 10 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt, und rund 250 Bagger sind täglich im Einsatz, um die Baugrube auszuheben. Die Fundamentarbeiten sollen bald abgeschlossen sein – rund 86 Prozent seien bereits fertiggestellt, heißt es.

Mukaab in Saudi Arabien © Hersteller ×

Mukaab ist das Herzstück des Projekts „Murabba“, das ebenfalls in Riad entstehen soll und die Hauptstadt Saudi-Arabiens in eine moderne Metropole verwandeln könnte. Das Großprojekt sieht die Errichtung von über 100.000 neuen Wohnungen, 9.000 Hotelzimmern und einer umfangreichen Infrastruktur vor, die Freizeitmöglichkeiten, Einkaufszentren, Büroräume und öffentliche Einrichtungen umfassen wird. Für das Murabba-Projekt stehen gewaltige Flächen bereit: So sind rund 980.000 Quadratmeter für Geschäfte, 1,4 Millionen Quadratmeter für Büroräume und 620.000 Quadratmeter für Freizeiteinrichtungen vorgesehen. Allein für öffentliche Einrichtungen sind 1,8 Millionen Quadratmeter eingeplant.

Bis 2030 soll das gesamte Murabba-Projekt, einschließlich des spektakulären Mukaab-Gebäudes, abgeschlossen sein. Saudi-Arabien setzt mit diesen Projekten auf eine Mischung aus modernster Technik und überwältigender Architektur. Für viele scheint es wie eine Vision aus einem Science-Fiction-Film – für Saudi-Arabien ist es das erklärte Ziel einer modernen Zukunft.