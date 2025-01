Schauspielerin Jennifer Garner trauert um ihre Freundin

Schon über 100.000 Menschen mussten ihre Häuser wegen der Waldbrände verlassen. Neben Erinnerungen verschlucken die Flammen auch Menschenleben. Eines dieser Opfer war die Freundin von Jennifer Garner (52).

Während eines Interviews mit MSNBC brach die Schauspielerin immer wieder in Tränen aus, während sie beschreibt, welche Auswirkungen diese Katastrophe auf die Nachbarschaft hat. Im Verlauf des Interviews spricht sie auch über die verlorenen Erinnerungen, um dann zu sagen: "Ich habe eine Freundin verloren. Sie kam nicht rechtzeitig raus."

Jennifer Garner has unfortunately lost a friend in the Los Angeles fires.



