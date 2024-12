Schüsse vor dem Haus der US-Finanzministerin

Der Secret Service feuerte am frühen Dienstagmorgen mehrere Schüsse vor dem Haus von Finanzministerin Janet Yellen ab.

Autodiebe versuchten, in Fahrzeuge in der Nähe von Yellens Villa im Nordwesten von Washington, DC einzubrechen, als ein uniformierter Geheimdienstagent gegen 3:30 Uhr morgens seine Waffe abfeuerte. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort. Es ist unklar, ob er bei dem Vorfall verletzt wurde oder ob er in Gewahrsam ist.

Janet Yellen und Joe Biden © Getty ×

Mehreren Berichten zufolge sprechen hochrangige Polizeibeamte von einer Schießerei mit Beteiligung eines Agenten. Der Secret Service und das Finanzministerium wollten den Schusswechsel nicht kommentieren. Yellen wird von Agenten des US Secret Service (USSS) geschützt, aber die Behörden gaben an, dass das Kabinettsmitglied von Präsident Joe Biden während des Vorfalls nicht bedroht wurde.