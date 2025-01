Seit Samstag: 29 Menschen sitzen im Berg-Pub fest

Im englischen North Yorkshire sind 29 Menschen im Pub "Tan Hill Inn" eingeschneit worden. Das Wichtigste: Essen und Bier reichen noch lange aus.

Es gibt schlimmere Orte, um festzusitzen. Die Gäste des Berg-Pubs "Tan Hill Inn" genießen ihre unfreiwillige Urlaubsverlängerung sehr. Auf den Social-Media-Kanälen zeigt der Pub die Gäste beim Kartenspielen und Schneemannbauen.

Schneewand

Am Samstag wurde der Pub eingeschneit. Der Schnee soll einen Meter hoch sein, wodurch das Lokal von der Außenwelt abgeschnitten worden ist. Das "Tan Hill Inn" ist das höchstgelegene Pub in ganz Großbritannien. Es liegt auf einem 528 Meter hohen Berg und an dem berühmten Wanderweg Pennine Way.

Für Schlafplätze ist gesorgt

Am Samstag wurde eine Unwetterwarnung ausgerufen, welche manche ignoriert haben. Denn der Pub besitzt gemütliche Gästezimmer. Auf seinen Social-Media-Kanälen schrieb das Lokal: "Unsere 23 Gäste und sechs Mitarbeiter genießen ein Full English und fragen sich, wie lange ihr erzwungener Aufenthalt hier im höchsten Pub Großbritanniens dauern wird."

Am besten vorbereitet

Für den Pub ist es nicht mal das erste Mal. Schon im Winter 2021 saßen zahlreiche Menschen wegen eines Schneesturms fest.

Dadurch war der Pub vorbereitet. Laut eigenen Aussagen reicht das Bier für zwei Wochen und das Essen für einen Monat.