Sollte sich Arbeit suchen: Psycho-Gamer schießt auf Eltern

Im US-Bundesstaat Florida tötete der 23-jährige Joseph David Voigt seinen Vater Marvin und verletzte seine Mutter Susan schwer.

Wie die Daily Mail berichtet, ereignete sich die Tat am vergangenen Wochenende. Als Grund wird ein Streit mit seinem Vater genannt. Dieser habe seinem Sohn geraten, sich endlich einen Job zu suchen.

Danach schoss er in einem Wutanfall auf seine Eltern. Der Mutter gelang es, die Polizei zu verständigen. Als die Polizei eintraf, fanden sie den leblosen Körper des Vaters mit Schusswunden in der Einfahrt, die Mutter wurde mehrfach getroffen, einmal sogar in den Kopf. Sie wurde in ein lokales Krankenhaus gebracht.

Flucht gelang nicht

Joseph floh mit dem Familienauto. Die Polizei fahndete sehr intensiv nach ihm und konnten ihn auf der International Drive festnehmen. Joseph gestand die Tat. Jetzt muss er sich vor dem Gericht wegen vorsätzlichen Mordes verantworten.

Kein Unbekannter

Joseph ist für die örtliche Polizei kein Unbekannter. Im Oktober letzten Jahres wurde er verhaftet, weil er aus „Langeweile“ in einem Wohngebiet mit einer Pistole 15-mal in den Boden geschossen hatte.

Am letzten Thanksgiving-Wochenende griff Joseph zwei Leute an, nachdem sie ihn gefragt hatten, was er in ihrer Nachbarschaft mache.