Sport-Experte macht sexistischen Kommentar über Kollegin

Sport-Experte Dan McNeil twittert über das zu aufreizende Outfit von Reporterin Maria Taylor - Sofort entlassen!

Am Montag beim NFL-Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die New York Giants kommentierte Maria Taylor das Spiel. McNeil hielt das Outfit der Reporterin für aufreißend und twitterte: NFL Reporterin oder AVN-Award?". Der Adult Video Award ist ein Filmpreis der US-Erotikbranche. Gäste und TeilnehmerInnen des Awards sind dabei oft leicht bis nahezu gar nicht oder transparent begleitet.

Tweet nach 30 Minuten gelöscht

McNeil der seit über 30 Jahren beim Sportradio tätig ist, wurde zur Rechenschaft gezogen und entlassen. Außerdem äußerte sich die 33-jährige Reporterin und ermutigt andere Frauen, dass sie tragen können, was immer sie wollen. Hauptsache sie fühlen sich wohl! Auch männliche Stimmen schießen gegen McNeil. Es sei an der Zeit Frauen zu unterstützen und zu respektieren. Für weibliche Sportreporterin ist es immer noch schwer in der Branche Gehör zu finden, für Taylor war die Moderation des NFL-Spiels ein großer Karriere-Erfolg.