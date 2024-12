× Tourist im Roten Meer von Hai angegriffen und getötet

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen Italiener. Mittlerweile fiel noch ein zweiter Schwimmer einer Haiattacke zum Opfer, er wurde schwer verletzt.

Nächste Hai-Attacken im Urlaubsparadies. Bei einem Haiangriff im Südosten Ägyptens sind ein Tourist aus Italien getötet und ein weiterer verletzt worden. Umweltministerin Jasmin Fuad kündigte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls an. Der betroffene Strandabschnitt in Marsa Alam am Roten Meer werde für zwei Tage gesperrt.

Vorfall in Touristen-Region Marsa Alam

Den Angaben des Ministeriums zufolge ereignete sich die Attacke im tiefen Wasser außerhalb des eigentlichen Schwimmbereichs. Laut den italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos handelte es sich um zwei Italiener. Ansa bezeichnete den Getöteten außerdem als "Taucher".

Haiangriffe sind weltweit relativ selten, jedes Jahr sterben viel mehr Menschen beispielsweise durch Schlangenbisse oder Hundeattacken. Sie sorgen aber für viel Aufsehen. Am Samstag war vor der Nordostküste Australiens ein Angler von einem Hai getötet worden.