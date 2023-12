Trump: Weihnachtsfoto ohne Ehefrau

Wie jedes Jahr posierte Donald Trump zu Weihnachten mit seiner Familie. Diesmal allerdings fehlt Ehefrau Melania aus einem traurigen Grund.

Ihre öffentlichen Auftritte sind nach der Präsidentschaft ihres Ehemanns Donald Trump sehr selten geworden. Doch jetzt fehlte Melania Trump auch beim traditionellen Weihnachtsfoto der Familie.

Donald Trump Weihnachtsfoto © Instagram

Auf Mar-A-Lago in Florida versammelte sich Trumps Familie, um dort gemeinsam die Festtage zu verbringen. Der Schnappschuss, den Donald Trump Juniors Verlobte Kimberly Guilfoyle bei Instagram teilte, zeigt den ehemaligen US-Präsidenten umringt von seinen engsten Angehörigen, darunter die Töchter Ivanka und Tiffany Trump mit ihren Familien. Zum Blickfang wird dabei der jüngste Sohn des 77-Jährigen – denn Barron Trump überragt alle. Dennoch rätseln seit der Veröffentlichung des Fotos, warum Melanie zu den Feiertagen nicht bei ihrer Familie war.

Trauriger Grund für Abwesenheit

Wie die US-Medien "Page Six" und "Fox News" von einer nicht näher genannten Quelle aus dem Umfeld der Familie erfahren haben wollen, sei ihre Mutter Amalija Knavs sehr krank.

Melania Trump mit Mama Amalija und Donald Trump © Getty ×

Weihnachten habe die ehemalige First Lady mit ihr verbracht. Ob Mama Amalija in den USA ist, oder ob Melanie zu ihrer Mutter in die Slowakei reiste ist nicht bekannt. In den sozialen Medien teilte sie dieses Jahr auch keine Fotos, sondern nur eine schlichte Grußkarte.