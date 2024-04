Wagen raste in Menschenmenge: Mehrere Tote bei Autorennen in Sri Lanka

21 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als ein Rennwagen während dem Fox Hill Super Cross am Sonntag vom Kurs abkam und in eine Zuschauergruppe raste.

Trigger warning: Accident footage



At least 7 people were killed in an accident that happened during Fox Hill Super Cross 2024. One car veered off the race track and collided with a group of spectators. #PulseToday #lka #SLNews #SriLanka #FoxHillSuperCross #FoxHillAccident pic.twitter.com/uHU7IaXgId