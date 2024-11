Wegen Drohnenangriffen: Zwei Moskauer Flughäfen geschlossen

In Moskau sind zwei Flughäfen wegen ukrainischer Angriffe vorübergehend geschlossen worden.

"Zur Gewährleistung der Sicherheit des zivilen Flugverkehrs" seien "vorübergehende Einschränkungen" für den Betrieb der Flughäfen Domodedowo und Schukowski getroffen worden, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiasija am Sonntag auf Telegram mit. Mindestens siebzehn Drohnen haben nach russischen Angaben die Hauptstadt angegriffen.

Zwölf Drohnen seien in den Bezirken Ramenskoje und Kolomenski sowie in der Stadt Domodedowo südwestlich von Moskau zerstört worden, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin im Kurznachrichtendienst Telegram. Insgesamt seien 22 Drohnen abgeschossen worden. "Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Schäden oder Opfer an den Absturzstellen der Trümmer."

Gebäude in Brand gesetzt

Nach Behördenangaben wurden zudem mehrere Gebäude in den Regionen Kaluga und Brjansk durch ukrainische Drohnenangriffe in Brand gesetzt. "Rettungsdienste und Feuerwehrleute sind vor Ort", teilte der Gouverneur der an die Ukraine angrenzenden Region Brjansk, Alexander Bogomaz, im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch in der südlich von Moskau gelegenen Region Kaluga brannte nach Angaben von Gouverneur Wladislaw Schapscha nach Drohnenangriffen ein Gebäude.