Am heutigen Sonntag um etwa 16:30 startet Milliardär Richard Branson mit seiner Firma Virgin Galactic ins All. Die Physiker Werner Gruber und Norbert Frischauf kommentieren den Start live auf oe24.TV.

Der britische Unternehmer Richard Branson erfüllt sich am heutigen Sonntag einen Kindheitstraum: Er startet mit seinem eigenen Raumschiff in den Weltraum - und kommz damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvor. Branson will in der "VSS Unity" nach dem Start vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Staat New Mexico eine Höhe von 80 Kilometern erreichen. Ziel der Unternehmung ist der Einstieg in das Geschäft mit dem Weltraumtourismus.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Der Weltraum gehöre allen, so Branson. Für den ersten Flug sollen sich 600 Menschen angemeldet haben. Der Preis: Bis zu eine Viertelmillion Dollar. Der Markt scheint jedoch vorhanden zu sein. Am 20. Juli will dann Ex-Amazon-Boss Jeff Bezos ins All starten.