Wiener Arzt überlebt Flugzeugabsturz in Deutschland

Der Wiener Mediziner Thomas Unden ist am Montagabend mit seinem Ultraleichtflugzeug in Garmisch-Partenkirchen abgestürzt. Der 59-Jährige und sein Sohn Gregor hatten Glück.

Wie die "BILD" berichtet, gerieten die beiden beim Überflug über das Schloss Elmau in Turbulenzen und mussten im Bergwald notlanden. Erst zwei Stunden vor dem Unglück hatte Unden den Flieger in der Schweiz gekauft, der Jungfernflug war Richtung Kärntnen geplant. Doch daraus wurde nichts.

© Freiwillige Feuerwehr Mittenwald ×

In 2.500 Metern Höhe begann die Maschine vor der Wettersteinwand plötzlich nach links zu drehen. Sohn Gregor zog den Notfallschirm, Unden selbst steuerte die Maschine mit Glück und Können vom felsigen Gelände weg.

Polizei wegen G7 in Alarmbereitschaft

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war aber nicht nur Feuerwehr und Rettung dabei. "Da waren irrsinnig viele Polizisten", so Unden. Denn was die beiden nicht wussten: Nur knapp drei Kilometer entfernt liegt mit Schloss Elmau das Tagungshotel des G7-Gipfels. Beinahe wären die beiden Bruchpiloten auch noch für Terroristen gehalten worden.