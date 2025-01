Wodka-Krise! Russen stinksauer auf Kreml-Chef Putin

Wodka-Krise in Russland! Das neue Jahr startet für die Russen mit einer knallharten Preiserhöhung.

Ernüchterung im Wodka-Paradies! In Russland ist ein halber Liter der hochprozentigen Spirituose um satte 17 Prozent gestiegen. Immerhin von 2,66 Euro auf 3,10 Euro - allerdings in einem Land, wo das Durchschnittsgehalt bei rund 800 Euro liegt.

Dennoch lassen sich die Russen ihren Wodka nicht nehmen, laut dem Staatssender RBC gab es zwischen Jänner und Oktober 2024 einen neuen Verkaufsrekord: 625 Millionen Liter Wodka wurden verkauft.

Trotzdem schmerzt die Erhöhung im Geldbörserl. Verantwortlich dafür ist die Regierung von Staatschef Wladimir Putin und sein Finanzministerium.

Hohe Steuern wegen Ukraine-Krieg

Der Hintergrund: Putin will mit höheren Steuern das Loch stopfen, das der Krieg in die Ukraine ins Staatsbudget gerissen hat. Auch Zigaretten und Lebensmittel werden in Russland immer teurer.

Kartoffeln wurden sogar um 95 Prozent teurer - immerhin Treibstoff ist in Russland so billig wie sonst nirgends, ein Liter Benzin kostet nur rund 54 Cent.