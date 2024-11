Zehn Menschen bei Angriff auf Bar getötet

Bei einem Angriff auf eine Bar in Mexiko sind zehn Menschen getötet worden.

Mindestens sieben weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein örtlicher Sicherheitsbeamter am Samstag (Ortszeit) in einem in Onlinenetzwerken veröffentlichten Video. Die mindestens vier Angreifer kamen demnach mit einem Pickup in der Stadt Querétaro in Zentralmexiko zu der Bar. Dort hätten sie dann das Feuer eröffnet.

Verdächtiger festgenommen

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Das bei dem Angriff benutzte Fahrzeug sei verlassen und in Brand gesetzt aufgefunden worden. Querétaro gilt als eine der sichereren Städte Mexikos. In dem Land sind durch kriminelle Gewalt, die größtenteils mit Drogenhandel und Banden zusammenhängt, seit 2006 mehr als 450.000 Menschen getötet wurden.