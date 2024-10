Zweifache Mutter (38) stirbt nach Hamster-Biss

Ein furchtbares Drama.

Eine zweifache Mutter bricht zusammen und stirbt vor den Augen ihrer Kinder, nachdem sie von ihrem Hamster angegriffen wurde.

Auf dem Weg ins Spital

Eine 38-jährige Frau brach vor einem Gesundheitszentrum in der Nähe ihres Hauses in Spanien zusammen, zu dem sie nach dem Biss mit ihren beiden Kindern im Alter von 17 und 11 Jahren unterwegs war, um medizinische Hilfe zu erhalten.

Ermittlungen laufen

Eine Autopsie soll jetzt die genaue Todesursache klären. Es ist nicht klar, ob die Autopsie stattgefunden hat, aber die Ergebnisse werden in Spanien normalerweise nicht veröffentlicht. Ein örtliches Gericht koordiniert die laufenden Ermittlungen zu ihrem Tod.

Kolumbianische Staatsbürgerin

Die namentlich nicht genannte Frau, eine kolumbianische Staatsbürgerin, fiel am Freitagabend gegen 22.30 Uhr vor dem Gesundheitszentrum in der Stadt Villarreal nördlich von Valencia an der spanischen Ostküste zu Boden. Die Lokalzeitung Mediterraneo berichtete, sie sei auf dem Weg zu einer Notaufnahme, nachdem sie von dem Nagetier der Familie gebissen worden sei. Man geht davon aus, dass sie nur wenige Meter von der Haustür entfernt war, als sie zusammenbrach.

Die Zeitung behauptet, dass Gesundheitspersonal ihr zu Hilfe geeilt sei und versucht habe, sie wiederzubeleben, aber leider nicht in der Lage gewesen sei, ihr Leben zu retten. Die Polizei sperrte den Bereich ab, bevor ihre Leiche abtransportiert wurde. In seltenen Fällen können Tollwut und bakterielle Infektionen durch einen Biss eines infizierten Hamsters übertragen werden.