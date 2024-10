Die Schlagersängerin genießt gerade den verlängerten Sommer auf den Malediven

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Manager Andreas Ferber verlängert Schlagersängerin Vanessa Mai den Sommer. Das Promi-Pärchen verweilt zurzeit auf den Malediven und lässt sich an den traumhaften Stränden die Sonne auf den Bauch scheinen. Auf Instagram nimmt die Musikerin ihre 1,2 Millionen Fans mit auf ihre Traumreise. Dabei zeigt sie sich im Bikini auf einem Fahrrad unter unzähligen Palmen. Auch ihr Hotel verrät sie in den Verlinkungen.

Mehr lesen:

Luxus pur in der Idylle

Mai und ihr Schatz residieren im One&Only Reethi Rah. Gerade sind die beiden sogar in eine der Wasser-Villas umgezogen, da Andreas Geburtstag feiert. Eine Woche kostet hier 26.000 Euro, also ungefähr 4.333 Euro pro Nacht. Das verdienen die meisten nicht einmal im Monat. Als erfolgreiche Schlagersängerin kann sich das Vanessa mit Sicherheit leisten. Zur Feier des Tages brachten die Hotelmitarbeiter sogar Sachertorte.





Die Wasservilla auf den Malediven © Instagram

Fans lieben die Schnappschüsse

Vanessas Fans vergönnen ihr den Urlaub – sogar so sehr, dass sich ein Follower zu einem kleinen Reim hinreißen lässt: "Wer lehnt denn da so keck an eines Palmes Baum? Das ist Vanessa, die ist echt ein Traum." Der Anblick begeistert die Follower fast so sehr, wie Vanessa auf der Bühne zu sehen. Am kommenden Samstag wird sie wieder beim "Schlagerboom" bei Florian Silbereisen zu sehen sein.