In einem TV-Interview mit "ABC" bejahte US-Präsident Biden, dass er Russland-Präsident Putin für einen Mörder halte.

In dem am Mittwoch ausgestrahlten Interview erklärte Biden, Putin solle für Russlands Einmischung in den US-Wahlkampf bezahlen. Auf die Frage des Journalisten, ob Biden der ANsicht sei, dass Putin ein "Mörder ist", antwortete Biden: "Das tue ich".

Details folgen in Kürze.