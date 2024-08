China lässt Crew von Fischerboot aus Taiwan nach Wochen frei

Laut Küstenwache standen die Männer im Verdacht, illegal gefischt zu haben. Schließlich wurde nur geringfügige Verstöße festgestellt.

Vier Fischer eines von China festgesetzten Bootes aus Taiwan sind nach 40 Tagen in Gewahrsam wieder frei. Wie die chinesische Küstenwache mitteilte, wurden die Männer wieder zurück in die Inselrepublik gebracht, während ein Seemann für weitere Ermittlungen in China bleiben musste. Chinesische Beamten hatten den Kutter mit den zwei taiwanischen und drei indonesischen Seeleuten am 2. Juli nahe der südostchinesischen Küstenstadt Quanzhou betreten und festgesetzt.

Laut Chinas Küstenwache standen die Männer im Verdacht, illegal gefischt zu haben. Im Juli hieß es, sie hätten ein Fangverbot verletzt und unrechtmäßig enge Netze verwendet. Die Rückführung der vier Crewmitglieder begründete sie damit, dass nach der Sammlung von Beweisen nur geringfügige Verstöße vorlagen. Laut Taiwans Nachrichtenagentur CNA kamen einer der Taiwaner und die drei Indonesier nach wochenlangen Verhandlungen frei.