Das ist der Terror-Pate: Mann ohne Beine, Auge & Arm

Er hat nur einen Arm, ein Bein und ein Auge. Die Rede ist von Mohammed Deif (58), dem Anführer des militärischen Arms der Hamas, der Al-Kassam-Brigaden.

Er gilt bereits seit 20 Jahren als Kopf brutalster Aktionen der Terrormiliz. Er soll auch jetzt die Terror-Operation „al-Aksa-Flut“ (so der Hamas-Name für ihre Morde) geleitet haben. Dass er alleine dahinter steckt, bezweifeln internationale Geheimdienste freilich.

Der Befehl möglichst viele israelische Zivilisten als Geisel zu nehmen, dürfte aber von ihm gekommen sein..

Das „Phantom“, dass Zivilisten in Luft jagt

Immerhin hat er den Spitznamen „Phantom“ und soll für viele Terror-Anschläge auf Zivilisten – etwa welche auf Busse in Jerusalem – verantwortlich sein. Auf das bisher größte Terrorattentat vom 7. Oktober dürften Deif und seine Unterstützer sich jahrelang vorbereitet haben.

Bereits 2012 entdeckte das israelische Militär Terror-Tunnel der Hamas, die von Gaza direkt in israelisches Gebiet führten und voll mit Waffen waren. Auch dahinter habe Deif gesteckt.

IDF jagt ihn seit Jahren

Mehrere gezielte Tötungsversuche des israelischen Militärs hat der Pate des Terrors überlebt – dabei aber einen Arm, beide Beine, ein Auge verloren. Seinen Fanatismus hat er nie eingebüßt.

Im Fernsehen in Gaza wurden Audionachrichten von Deif gespielt, in denen er prahlt, dass er die „Operation Al-Aksa-Flut“ gestartet habe und „5000 Raketen auf Israel regnen ließ“.

Der „politische“ Kopf der Hamas ist hingegen Ismail Haniya. Er ist abwechselnd in der Türkei und in Katar in Luxushotels zu finden. Er ließ sich „Allah ist groß“ rufend am Samstag filmen, während er lächelnd die Bilder des Terrors gegen israelische Zivilisten im Fernsehen – via Al Jazeera – verfolgte.