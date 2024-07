Erdogan ohrfeigte Kind auf offener Bühne

Auf "X" kursiert ein Video, das den Präsidenten der türkischen Republik auf einer Veranstaltung im Norden des Landes zeigt. Darin zu sehen sind zwei Kinder, die neben Recep Erdogan auf der Bühne erscheinen und auf ihn zulaufen. Als der Präsident dem kleineren der beiden die Hand entgegenstreckt, verweigert ihm dieser den Handkuss - eine Aktion mit Folgen.

Wenig erfreut über das Verhalten des Kindes, ohrfeigte ihn das türkische Staatsoberhaupt auf offener Bühne. Im Anschluss soll der Kleine verschiedenen Medienberichten nach einen Geldschein von Erdogan überreicht bekommen haben. Der größere Bub ersparte sich die Prozedur und gab dem Präsidenten lieber gleich den eingeforderten Handkuss.

Strange footage of Erdogan slapping a child after not kissing his hand yesterday. pic.twitter.com/xlEZXFH9fg