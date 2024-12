Erste Stellungnahme Assads nach seiner Flucht aus Syrien

Baschar al-Assad hat am Montag sein Schweigen über seine Flucht nach Moskau gebrochen.

Auf dem Telegram-Kanal des syrischen Präsidenten wurde ein mögliches Statement des ehemaligen syrischen Diktators Baschar al-Assad veröffentlicht.

Der Fluchtweg

Laut seinem Statement verließ er Damaskus in den frühen Morgenstunden des 8. Dezembers, einen Tag nachdem die Stadt gefallen ist. Weiter sagt er: „Während dieser Ereignisse habe ich zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen, zurückzutreten oder Asyl zu suchen.“

© Getty Images ×

Assad blieb in Damaskus, um seine Arbeit weiterzuführen, bis die Rebellen in die Hauptstadt eingedrungen sind. Wonach er, in Zusammenarbeit mit russischen Soldaten, zuerst in die Küstenprovinz Latakia gebracht worden ist, wo sich der russische Luftstützpunkt Hmeimim befindet.

Nicht freiwillig geflohen

Nachdem die syrische Armee völlig zusammengebrochen ist, wurde ein Abzug von Russland organisiert. Mit einem Privatjet wurde Assad aus dem Land und in einen weiteren russischen Stützpunkt gebracht, wonach es nach Moskau ging. Seine Familie ist schon früher nach Moskau geflohen.

Im Statement erklärte er auch, dass er „nie sich selbst bereichern wollte“, sondern „ein Hüter eines nationalen Projekts, das vom Glauben des syrischen Volkes getragen wird“. Weitere Details will Assad zu gegebener Zeit veröffentlichen.