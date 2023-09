EU-Kommissarin strickt live im Parlament

Die sozialdemokratische EU-Kommissarin Ylva Johansson wird dabei erwischt, wie sie während einer wichtigen Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seelenruhig strickt. Und das, obwohl sie von den EU-Bürgern monatlich mit einem saftigen Gehalt von 22.367 Euro unterstützt wird, was einem Jahresgehalt von 313.138 Euro entspricht.

EU officials are busy with important matters: the European Commissioner knits during a meeting



???? Today, Ursula von der Leyen proposed to allocate 50 billion euros to Kyiv “for reforms.” The European Commission listened and applauded.



