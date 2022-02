Bürgermeister Klitschko im Interview mit Mike Vogl.

Mit seiner viel diskutierten Rede hat Russlands Machthaber Putin (69) am Montagabend alle Zeichen auf Krieg gestellt: Der Kreml-Chef erkannte die selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk am Abend als unabhängige Staaten an - und das trotz Warnung des Westens - und ebnete so den Weg für sein weiteres Vorgehen.

oe24.TV ist in der Ukraine vor Ort und hat mit Kiews Bürgermeister Klitschko über die Situation in der Ukraine gesprochen.