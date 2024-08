Gescheiterte Regierungsbildung: Wieder Neuwahlen in Bulgarien

Es war die siebente Parlamentswahl im EU-Land seit April 2021. Präsident Radew beauftragte die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs mit der Bildung eines Übergangskabinetts.

In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl - voraussichtlich am 20. Oktober - eine reguläre Regierung steht. Die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs in Sofia, Goriza Grantscharowa-Koscharewa, wurde am Freitag von Staatschef Rumen Radew beauftragt, bis 19. August ein Übergangskabinett zusammenzustellen.

"Hauptaufgabe dieses Kabinetts wird sein, faire Wahlen zu organisieren und durchzuziehen", sagte Grantscharowa-Koscharewa nach der Nominierung im Präsidialamt. Es wird die siebente Parlamentswahl in Bulgarien seit April 2021 sein. Die jüngste fand am 9. Juni statt.