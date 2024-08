Insider: Putin tobt vor Wut!

Der ukrainische Überraschungs-Angriff auf die Region Kursk hat Wladimir Putin und seine völlig Armee überrumpelt. Die gut informierte Anti-Putin-Zeitung „Moscow Times“ hat mit Quellen im Kreml gesprochen und die Mitarbeiter haben enthüllt, wie der Diktator vor Wut tobt.

Die ukrainische Offensive auf russischem Boden habe „das russische Militär und den Kreml schwer erschüttert“, berichtet die Zeitung.

This is probably the weakest Putin has been since the Kursk (oh the irony) submarine disaster of 2000.



I would be surprised if there weren't any plans inside the Kremlin to end his reign. pic.twitter.com/8gCruRei3G