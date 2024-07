Kamala Harris mit offiziellem Statement nach Biden-Rückzug

Vizepräsidentin Kamala Harris sprach vor dem Weißen Haus über Joe Biden, der sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten zurückgezogen hat.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprach am Südrasen des Weißen Hauses kurz vor 18 Uhr unserer Zeit (knapp vor Mittag in Washington) zum ersten Mal live im TV seit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der Demokraten.

Harris: "Joe Bidens Errungenschaften sind unübertroffen"

In einem offiziellen Statement sagte Harris, dass Präsident Joe Biden der beste Präsident der letzten Jahrzehnte gewesen sei. Wörtlich meinte Harris:

"Joe Bidens Errungenschaften der letzten drei Jahre sind in der modernen Geschichte unübertroffen."

Sie lobte den Präsidenten ausdrücklich.

"Was Biden in einer Amtszeit geschafft hat, ist mehr als andere Präsidenten in zwei Amtszeiten schaffen."

"Ja, Sie dürfen klatschen", sagte sie dann der versammelten Menge.

Sie sprach auch über ihre Freundschaft mit Bidens Sohn Beau.

Harris sprach über ihre Freundschaft mit Beau Biden, dem Sohn von Präsident Biden, der an Gehirnkrebs gestorben ist. Sie wurden Freunde, als sie beide Generalstaatsanwälte waren, sagte sie.

Harris lobte Biden und seinen Sohn

Harris sagte, dass Beau immer wieder seine Bewunderung für seinen Vater zum Ausdruck gebracht habe. Der New York Times-Korrespondent Zolan Kanno-Youngs analysiert: "Ihre Entscheidung, den Sohn Bidens in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen zu stellen, wird beim Präsidenten sicherlich auf Gegenliebe stoßen. Biden sagt oft, er sei wegen Beau motiviert worden, für das Amt zu kandidieren."

Der Anlaß für den ersten TV-Auftritt von Harris vor dem Weißen Haus seit dem Biden-Rückzug war eine Sportler-Ehrung. Sechs der Anwesenden werden auch bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Präsident Biden konnte aufgrund seiner Corona-Erkrankung nicht teilnehmen, er ist noch in seinem Haus in Delaware.