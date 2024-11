Memoiren machen Angela Merkel zur Millionärin

Angela Merkel hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben und veröffentlicht. Das macht sie jetzt zur Millionärin.

An ihren Erinnerungen verdient sie kräftig. Am 26. November hat Merkel ihre Memoiren veröffentlicht. Das Buch "Freiheit" hat sie zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann geschrieben. Sie ist eine enge Vertraute der deutschen Ex-Kanzlerin und war über Jahre ihre wichtigste Mitarbeiterin.

Merkel spricht in dem Buch nicht nur über Politik, sondern zeigt auch ganz private Seiten, die man von der einst mächtigsten Frau der Welt so nie kannte. Sie schreibt über ihre erste Ehe und die, wie sie ihren jetzigen Mann Joachim Sauer kennenlernte. Sauer ist bis heute der große Rückhalt der CDU-Frau. Zusammen verbringen sie ihre Urlaube gern in den Bergen oder besuchen die Bayreuther Festspiele.

Merkel kassiert kräftig ab

Auch finanziell ist das Buch für Merkel ein voller Erfolg. Als Altkanzlerin kassiert sie knapp 15.000 Euro im Monat. Das Merkel-Werk erscheint weltweit zeitgleich in 30 Ländern. Auch in Putins Russland und in Xis China. In Deutschland kann man das Buch für 42 Euro haben. Und dann kommen da noch die übrigen Honorarvorschüsse dazu. Die deutsche „Frankfurter Sonntagszeitung“ schreibt von einem „zweistelligen Millionenbetrag“ als Honorar-Vorschuss für Merkel und ihre Co-Autorin und Büroleiterin Beate Baumann (61).