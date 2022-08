Oben-ohne-Affäre: Neuer Aufreger um Finnen-Premier Sanna Marin

Premier Sanna Marin muss sich erneut erklären – dieses Mal für ein Oben-ohne-Foto.

Helsinki. Ausgelassene Party-Videos vergangene Woche inklusive anschließendem (negativen) Drogen-Test waren der Anfang – jetzt gerät Premierministerin Sanna Marin erneut unter Druck.

Grund: Ein veröffentlichtes Foto von zwei sich küssenden Frauen, die ihre Brüste nur mit einem Schild verdecken, auf dem „Finland“ steht.

An sich kein Problem. Doch: Das Foto wurde in Marins Amtssitz Kesäranta in Helsinki aufgenommen. „Das Foto ist unangemessen, ich entschuldige mich dafür“, so Marin. Die 36- Jährige war zu dieser Zeit nicht anwesend, besuchte ein Musikfestival. Die Ministerpräsidentin sagte, sie habe damals „Freunde“ in ihre Residenz eingeladen, die dort „den Abend verbracht“ haben.

In einem Leitartikel in der einflussreichsten Zeitung des Landes, Helsingin Sanomat, wurde kritisiert, Marin habe anscheinend „die Kontrolle verloren“.