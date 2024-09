Paukenschlag! Taylor Swift will für Kamala Harris stimmen

Popstar Taylor Swift will bei der US-Präsidentenwahl für die Demokratin Kamala Harris stimmen.

Harris sei eine "Kriegerin" und "talentierte Anführerin", schrieb Swift am Dienstagabend in einem kurz nach dem Ende der TV-Debatte der Vizepräsidentin mit Ex-Präsident Donald Trump veröffentlichten Instagram-Post. "Ich werde meine Stimme für Kamala Harris und Tim Waltz bei der Präsidentenwahl abgeben", so Swift.

Klares Bekenntnis

"Ich habe mich informiert und ich habe meine Wahl getroffen", betonte die Sängerin. Sie zeigte sich "beeindruckt", dass Harris Waltz als ihren Stellvertreter gewählt habe. Dieser trete nämlich seit Jahrzehnten für die Rechte der LGBT-Community, das Recht auf künstliche Befruchtung sowie das Abtreibungsrecht von Frauen ein. Swift rief zugleich Erstwähler auf, sich für die Wahl zu registrieren. Zugleich betonte sie, dass ihre Anhänger sich selbst informieren und ihre eigene Wahl treffen müssten.

Mobilisiert Fans

Der Wahlaufruf kommt wenig überraschend, hat Swift doch in der Vergangenheit schon demokratische Kandidatinnen unterstützt. Auch wurde ein vor wenigen Wochen auf ihrem Instagram-Account veröffentlichtes Foto mit einer weiblichen Silhoutte, die an Harris erinnert, in die Richtung der demokratischen Kandidatin interpretiert. Nach Einschätzung von Experten kann der Wahlaufruf Swifts gerade bei einem knappen Rennen entscheidend sein. Ihr Instagram-Account hat 283 Millionen Follower, was fast der gesamten Einwohneranzahl der USA entspricht.