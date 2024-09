Putin trifft in Russland serbischen Vize-Regierungschef

Serbiens Präsident Vucic ist laut Putin zum BRICS-Treffen in Kasan eingeladen.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Mittwoch am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok mit dem serbischen Vize-Regierungschef Aleksandar Vulin zusammengekommen. Dem russischen Fernsehen zufolge erklärte Putin zu Beginn der Zusammenkunft, dass auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic zum bevorstehenden Treffen der BRICS-Staaten im Oktober in Russland eingeladen worden sei. Zu dem BRICS-Treffen wird unter anderem der chinesische Staatschef Xi Jinping erwartet.

Serbiens Vize-Regierungschef Vulin hob bei dem Treffen mit Putin am Mittwoch hervor, dass sein Land sowohl "Verbündeter Russlands" als auch strategischer Partner sei. Serbien stehe deshalb "immens" unter Druck. Dennoch werde das Land unter der Führung von Vucic "niemals Mitglied der NATO werden, niemals Sanktionen gegen Russland verhängen und niemals zulassen", dass es von seinem Territorium aus Aktionen geben werde, die gegen Russland gerichtet sind.

Serbien unterhält traditionell gute Beziehungen zu Russland - auch ungeachtet seines Status als EU-Beitrittskandidat. Vize-Regierungschef Vulin ist der frühere Chef des serbischen Geheimdienstes und steht wegen seiner Verbindungen zu Russland auf der US-Sanktionsliste.

BRICS-Staatengruppe

Die BRICS-Staatengruppe, gegründet im Jahr 2009 von Brasilien, Russland, Indien und China, trifft sich vom 22. bis 24. Oktober zu einem Gipfel in der russischen Stadt Kasan. Der Kreml hofft auf einen weiteren Ausbau seines Einflusses und darauf, engere wirtschaftliche Allianzen zu schmieden.