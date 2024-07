"So wie in Karabach": Erdogan droht mit Krieg gegen Israel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat laut Berichten mehrerer israelischer Medien mit einer möglichen militärischen Intervention in Israel gedroht.

Die Drohung äußerte Erdogan am Sonntag während eines Parteitreffens, indem er Parallelen zu den türkischen Einsätzen in Bergkarabach und Libyen zog. "Wie wir in Karabach und Libyen eingegriffen haben, könnten wir es auch in Israel tun," sagte Erdogan.

Erdogan nutzte seine Rede, um die Errungenschaften der türkischen Verteidigungsindustrie zu loben und betonte, dass die Türkei noch stärker werden müsse. "Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein," betonte er.

Hamas-Angriffe blieben unerwähnt

Erdogan hat in der Vergangenheit immer wieder Israel kritisiert und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu scharf angegriffen. In seiner Rede erwähnte er jedoch nicht die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023, bei denen 1200 Menschen getötet und viele entführt wurden.

Der Türkei-Experte Eren Güvercin kommentierte Erdogans Äußerungen auf der Plattform X, indem er darauf hinwies, dass Erdogans wahre Absichten sichtbar würden, wenn er ohne Teleprompter spricht. Güvercin verglich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin und warnte, dass Europa die gleichen Fehler mache, indem es diese Warnungen nicht ernst nehme.