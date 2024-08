Strand statt Weißes Haus: Biden gönnte sich Auszeit am Meer

Selbst ein Shit-Storm auf Social Media dürfte dem US-Präsidenten seinen Urlaub an der US-Ostküste nicht vermiest haben.

Anstatt im Weißen Haus vor lauter Arbeit unterzugehen, gönnte sich US-Präsident Joe Biden (81) eine wohlverdiente Auszeit am Rehoboth Beach in Delaware. Dort wurde er am Samstag völlig entspannt am Strand gesichtet, wo er gemeinsam mit seiner Frau Jill (73) und Enkeltochter Naomi die Sonne genoss. Bilder zeigen ihn, wie er der Ruhe frönt, ein Nickerchen macht und aufs Meer hinausschaut. Ein Sicherheitsteam ganz in der Nähe hatte freilich stets seine Augen auf die Biden gerichtet.

© APA/AFP/SAMUEL CORUM ×

© APA/AFP/SAMUEL CORUM ×

Ein Ferienhaus in Rehoboth Beach befindet sich im Besitz des Präsidenten, der das Anwesen nach seiner Corona-Erkrankung im Juli zur Erholung nutzte. Der malerische Strand stellte auch jetzt wieder einen idealen Rückzugsort dar, um die Anspannung der letzten Monate rund um den US-Wahlkampf abzubauen.

© APA/AFP/SAMUEL CORUM ×

© APA/AFP/SAMUEL CORUM ×

© APA/AFP/SAMUEL CORUM ×

Auf Social Media erntete Biden für seinen Beach-Trip indessen jede Menge Kritik, was Biden vor seiner Pension wohl nicht mehr allzu sehr aufregen dürfte. Vor kurzem erst machte er seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen publik. Seine Nachfolgerin in den Reihen der Demokraten, die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris, genießt seine voll Unterstützung.