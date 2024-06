US-Präsident Biden will Verkauf von Kaspersky-Software in Amerika verbieten

Mögliche Verbindungen des Software-Konzern zu Russland sind Biden ein Dorn im Auge

Die Biden-Regierung wird am Donnerstag Pläne bekannt geben, den Verkauf der Antivirensoftware von Kaspersky Lab in den Vereinigten Staaten zu verbieten, so ein Insider und verwies dabei auf die großen US-Kunden des Unternehmens, zu denen Anbieter kritischer Infrastrukturen sowie bundesstaatliche und lokale Regierungen gehören.

Die engen Verbindungen des Unternehmens zur russischen Regierung stellten ein erhebliches Risiko dar, meint der Informant. Der privilegierte Zugriff der Software auf Computersysteme könne es ihr ermöglichen, vertrauliche Informationen von amerikanischen Computern zu stehlen, Malware zu installieren oder wichtige Updates zurückzuhalten.

Die umfassende neue Regelung, die auf weitreichenden Vollmachten der Trump-Regierung beruht, soll mit einem weiteren Schritt einhergehen, der darauf abzielt, das Unternehmen auf eine Liste mit Handelsbeschränkungen zu setzen, sagen zwei weitere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies ist ein Schlag für den Ruf des Unternehmens, der sich negativ auf seine Auslandsverkäufe auswirken könnte.

100 Tage Zeit für Alternativen

Über den Plan, das Cybersicherheitsunternehmen auf die "Entity List" zu setzen, was US-Lieferanten des Unternehmens effektiv den Verkauf an Kaspersky untersagt, ebenso wie über den Zeitpunkt und die Einzelheiten der Beschränkung der Softwareverkäufe, wurde bisher nicht berichtet.

Ein Sprecher des Handelsministeriums lehnte einen Kommentar ab, während Kaspersky Lab und die russische Botschaft auf Anfragen nach Kommentaren nicht reagierten. Zuvor hatte Kaspersky erklärt, dass es sich um ein privat geführtes Unternehmen ohne Verbindungen zur russischen Regierung handele.

Die Maßnahmen zeigen, dass die US-Regierung versucht, jedes Risiko russischer Cyberangriffe, die von der Kaspersky-Software ausgehen könnten, auszumerzen und den Druck auf Moskau aufrechtzuerhalten, da dessen Kriegsanstrengungen in der Ukraine wieder an Fahrt gewinnen und den USA die Mittel für neue Sanktionen ausgehen, die sie gegen Russland verhängen könnten.

Es zeigt auch, dass die Biden-Administration eine mächtige neue Machtbefugnis nutzt, die es ihr erlaubt, Transaktionen zwischen US-Firmen und Internet-, Telekommunikations- und Technologieunternehmen aus „ausländischen Gegnern“ wie Russland und China zu verbieten oder einzuschränken.

Die neuen Beschränkungen für den Inlandsverkauf von Kaspersky-Software, die auch den Download von Software-Updates, den Weiterverkauf und die Lizenzierung des Produkts verbieten, treten am 29. September in Kraft, 100 Tage nach der Veröffentlichung, um Unternehmen Zeit zu geben, Alternativen zu finden. Neue US-Geschäfte für Kaspersky werden 30 Tage nach Bekanntgabe der Beschränkungen blockiert.