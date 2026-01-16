USA warnen vor "potenziellen Militäraktivitäten über Mexiko

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Fluggesellschaften vor "Militäraktivitäten" im Luftraum über Mexiko und mehreren mittelamerikanischen Staaten gewarnt.

Die FAA veröffentlichte am Freitag mehrere Mitteilungen, in der sie auf "potenziell gefährliche Situationen" hinweist, die mit Störungen des Satelliten-Navigationssystems zusammenhängen könnten. Die Warnung gelte für einen Zeitraum von 60 Tagen.

US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Jänner angekündigt, dass die USA nach Angriffen auf See auch an Land gegen Drogenkartelle vorgehen würden. "Wir werden damit beginnen, die Kartelle an Land zu bekämpfen. Die Kartelle beherrschen Mexiko", sagte Trump in einem Interview mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity. Seit September haben die USA mehr als 100 Menschen bei Angriffen auf angebliche Drogenboote im Ostpazifik und in der Karibik getötet.

Anfang Jänner ordnete Trump einen Militäreinsatz in Venezuela an, um Präsident Nicolás Maduro sowie dessen Frau Cilia Flores gefangen zu nehmen. Maduro sitzt nun in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.