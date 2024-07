Wegen Trump-Hater: Musk geht auf deutschen Kanzler los

Nach dem Attentat auf Donald Trump jubelt dieser ARD-Moderator. Er stellt sogar in den Raum, dass er bedauere, dass Trump die Kugel nur gestreift hat: „leider knapp verpasst“, schreibt er.

Sebastian Hotz (28), der sich in den Sozialen Medien „El Hotzo“ nennt machte sich völlig geschmacklos über das Attentat auf Donald Trump (78) lustig. Hotz hat eine eigene Sendung bei RBB-Radio „Fritz“ und schriebs Gags für Jan Böhmermann (42). Nach den Schüssen auf Trump, der Ex-Präsident wurde am Ohr getroffen, schrieb Hotz auf X: was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam haben. Antwort: „leider knapp verpasst“.

Der RBB (gehört zur ARD) schmiss seinen Moderator mittlerweile raus. Die "Bild"-Zeitung zitierte RBB-Programmdirektorin Katrin Günther zur Cause wie folgt: „Seine Äußerungen dort sind mit den Werten, für die der RBB einsteht, nicht vereinbar. Wir beenden daher die Zusammenarbeit ab sofort bis auf Weiteres und haben den Autor entsprechend unterrichtet.

Elon Musk ist das noch nicht genug. Er schaltet sich jetzt persönlich ein und attackiert den deutschen Kanzler Olaf Scholz von der SPD: Auf X hatte eine Influencerin behauptet, der Satiriker wünsche auch Unternehmer Elon Musk den Tod und sei „von der Bundesregierung finanziert“. Musk greift das auf und wendet sich direkt an Scholz.

Auf X schreibt Musk: „Jemand, der dem führenden US-Präsidentschaftskandidaten und mir den Tod wünscht, wird dafür von der deutschen Regierung bezahlt?“, fragt Musk auf X, taggt dann den Account des deutschen Kanzlers und fragt auf Deutsch: „Was ist das?“

Someone wishing death on the leading US Presidential candidate and myself is paid to do so by the German government?@Bundeskanzler, was ist das? https://t.co/qB6CslUQ2D