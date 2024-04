Wer Venedig besuchen will, muss ab April zahlen

Die Stadtregierung Venedigs führt mit 25. April 2024 erstmals eine Eintrittsgebühr für Touristen ein.

Die Lagunenstadt im Nordosten Italiens ist für seine malerischen Kanäle, Brücken und Gässlein bekannt. Jährlich wird sie von Millionen Besuchern gestürmt, an manchen Tagen drängen sich gar bis zu 100.000 Leute durch die Stadt. Um diesen Massen Herr zu werden, hat Bürgermeister Luigi Brugnaro bereits im Vorjahr ein Eintrittsgeld für Touristen verhängt. Mit 25. April wird die neue Regelung nun in Kraft treten.

© Nina Fischer ×

Testlauf: 29 kostenpflichtige Besuchertage bis Juli

5 Euro müssen Touristen künftig zahlen, wenn Sie Venedig von April bis Juli an Wochenendtagen und bestimmten Festtagen besuchen möchten. Ausgenommen davon sind alle Bewohner, Arbeitnehmer und Studenten in Venedig sowie all jene, die im Gemeindegebiet übernachten. Die Eintrittsgebühr kann entweder bei den Infoschaltern vor Ort bezahlt werden oder über das offizielle Online-Portal der Stadt.