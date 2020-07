Wie süß: Panda-Baby verzückt das Netz

Im Berliner Tiergpark gab es süßen Nachwuchs bei den Roten Pandas und das zum ersten Mal in neun Jahren.

Mit ihren Namensvettern den Großen Pandas scheinen sie auf den ersten Blick nicht viel gemein zu haben. Allerdings eines teilen sich beide Tiere: den Flauschigkeitsfaktor.

Der jüngste Zoo-Magnet ist der Nachwuchs der Roten Bandas in Berlin. Im Tierpark kam am 6. Juni erstmals seit neun Jahren wieder ein Baby der Roten Pandas auf die Welt. Nun wurde es erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und verzückte prompt das Netz. Sein Name wurde noch nicht verraten. Dass es so schnell Nachwuchs gibt, hatten selbst die Tierpfleger nicht gehofft. Denn die Eltern Joel und Shine sind erst seit Februar in Berlin. Damals kamen sie im Rahmen eines weltweiten Erhaltungszuchtprogramms aus Indien in den Tierpark. „Es freut mich, dass sich die beiden so gut eingelebt haben und wir mit dem putzigen Nachwuchs nun noch mehr Menschen für den Schutz dieser stark gefährdeten Tierart sensibilisieren können", sagt Tierarzt und Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

Jetzt muss sich der süße Baby-Panda mit den großen Knopfaugen erst einmal an sein Zuhause gewöhnen und wahrscheinlich auch an die zahlreichen Besuchermassen, die kommen, um ihn bestaunen zu können.