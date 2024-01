Wilde Krawalle auf Ryanair-Flug - Passagier abgeführt

Die Maschine landete wegen der Unruhen an Bord am Freitag in Faro in Portugal, wie eine Polizeivertreterin vor Ort der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der festgenommene Passagier sei britisch-polnischer Herkunft, bei den sieben anderen Fluggästen handle es sich um polnische Staatsbürger, hieß es weiter.

Shocking moment Ryanair holidaymaker is dragged off the flight in a headlock by police .. A holidaymaker was today grappled into a headlock and violently marched off a Ryanair flight by police after a Luton to Lanzarote flight was diverted to Portugal because

of his behaviour .. pic.twitter.com/D4Wl2NSD5f