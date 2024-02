Will Putin Atomwaffen ins All schießen?

Laut US-Medienberichten arbeitet Russland an Nuklearwaffen für das Weltall.

Aufregung in Washington: Am Mittwoch veröffentlichte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Mike Turner, eine Stellungnahme und teilte darin mit, dass sein Ausschuss allen Mitgliedern des Kongresses "Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt" habe.

Turner schreibt darin weiter, dass er US-Präsident Joe Biden auffordere, alle Informationen zu dieser Bedrohung freizugeben, damit der Kongress, die Regierung und die Verbündeten offen über Gegenmaßnahmen diskutieren könnten. Um welche Art von Bedrohung es sich genau handle, gab er nicht bekannt.

Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit

US-Medien, wie etwa "ABC News", "Politico", "New York Times" und "Fox News" berichten nun, dass die Bedrohung mit Russland zusammenhängt. Laut Medienberichten gebe es Informationen, dass Russland eine Atomwaffe in den Weltraum bringen wolle. Diese sollen sich gegen Satelliten im All richten und könnten so eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstellen. Noch seien solche nuklearen Fähigkeiten Russlands noch in der Entwicklung und bislang nicht zum Einsatz gekommen.

Die USA hätten den Kongress und Verbündete in Europa über die Pläne Moskaus informiert, wie "New York Times" berichtet. Außerdem soll die sogenannte "Gang of Eight" unterrichtet werden. Dabei handelt es sich um hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien, die vom Präsidenten über Aktivitäten des Geheimdienstes und verdeckte Operationen unterrichtet werden können.