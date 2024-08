Wo der Urlaub am schlimmsten ist

Enge Gassen voll mit Touristen - jetzt in der Hochsaison oft keine Seltenheit

Hauptsaison. Mit dem Wachstum des globalen Tourismus stehen viele europäische Städte vor der Herausforderung, den Ansturm von Touristen zu bewältigen. Beliebte Destinationen wie Dubrovnik, Venedig oder Florenz ziehen jährlich Millionen von Besuchern an, was zu einer Überlastung der Infrastruktur und Belastung für die lokale Bevölkerung führt. Venedig leidet unter Erosion der Kanäle, Florenz kämpft mit steigenden Mieten und Wohnungsmangel durch Ferienunterkünfte, und Amsterdam hat Maßnahmen wie Touristensteuern eingeführt, um dem Problem entgegenzuwirken.

Holidu hat die Städte mit der höchsten Anzahl an Touristen pro Einwohner ermittelt.

Dubrovnik vor Rhodos und Venedig

© oe24

Auf Platz 1 landet Dubrovnik in Kroatien - hier kommen 27 Touristen auf einen Einwohner. Dieses Juwel an der Adria ist durch den "Game of Thrones"-Hype von Besuchern überrannt worden und hat sich von einem ruhigen Küstenort in ein geschäftiges Gew usel verwandelt.



Auch Griechenlands Inseln stöhnen unter den Massen an Touristen - Platz zwei nimmt hier Rhodos mit 26 Touristen pro Einwohner ein. Einst ruhiger Zuf luchtsort, drängen sich jetzt Urlauber an Stränden und in der historischen Altstadt.



Erst auf Platz drei - aber seit Jahren für den Besucher-Ansturm berühmt-berüchtigt: Venedig mit 21 Touristen pro Einwohner. Seit heuer müssen Besucher für die Lagunenstadt Eintritt zahlen -dem Ansturm tut dies aber keinen Abbruch.