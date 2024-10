Wohin ist Putins Luxus-Palast in Sotschi verschwunden?

Sotschi verliert sein wohl größtes Wahrzeichen.

Wo ist Wladimir Putins (72) Mega-Villa in Sotschi plötzlich hin? Bis dato war sie das Wahrzeichen der Olympia-Stadt von 2014 - jetzt scheint sie wie vom Erdboden verschluckt. Wie die unabhängige russische Plattform "Projekt" berichtet, würden neueste Satelliten-Bilder bloß einen leeren Fleck zeigen, wo noch im Mait Putins Prunk-Palast gestanden hatte.

© YouTube ×

"Botscharow Rutschej", wie das Anwesen genannt wurde, galt der russischen Elite einst als Rückzugsort an der "russischen Riviera" am Schwarzen Meer. Diese ließ Putin für mehr als eine Milliarde Euro umbauen, um dort jährlich über ein Monat lang zu residieren. Doch damit scheint nun Schluss zu sein. Nur was steckt hinter dem Abriss?

© Getty ×

Medienberichten zufolge wird vermutet, dass Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine dahinter stecken könnte. Putins Sicherheitsgefühl sei ob der wachsenden Angst vor Drohnenangriffen deutlich geschrumpft - nicht zuletzt aufgrund eines Vorfalls am 20. September, als Treibstofftanks in der Nähe des Sotschi-Flughafens explodierten. Die Angst vor weiteren Angriffen habe Putin dazu veranlasst, seinen Rückzugsort aufzugeben und abreißen zu lassen.