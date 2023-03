Die Hinweise verdichten sich, dass der oder die Täter selbst noch minderjährig sind.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Luise (✝ 12) wurde ermordet. Die Schülerin aus Freudenberg (18.000 Einwohner) wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr gesehen, da war sie noch nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß am Heimweg. Als das Mädchen nicht nach Hause kam, begann noch am Abend die Suche mit allen verfügbaren Kräften der Polizei und Feuerwehr.

Luise wurde in einem Waldstück nahe einem Tunnel neben einem ehemaligen Bahnhof gefunden. "Die bisher durchgeführten Ermittlungen bestätigen den Verdacht, dass das Mädchen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Hinweise auf ein Sexualdelikt lagen nicht vor. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Heiße Spur

Die Polizei verfolgt offenbar eine heiße Spur. „Wir tappen nicht im Dunkeln“, wird ein Ermittler in der „Siegener Zeitung“ zitiert. Wie die BILD berichtet, verdichten sich die Hinweise, dass es sich um einen oder mehrere minderjährige Täter handeln könnte. Zuletzt soll auch ein Kind im Zusammenhang mit dem Fall von der Polizei befragt worden sein.

Schule offen. "Wir sind tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen. Ich habe für heute Trauerbef laggung angeordnet", sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. In der Schule fand Unterricht statt, es gab aber Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler.