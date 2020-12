Youtuber lässt schwangere Freundin in Livestream erfrieren

Der russische YouTuber Reeflay misshandelte seine Freundin wiederholt in Videos – der letzte Clip endet für die junge Frau tödlich.

Der Russe Stas Reschetnikow, der auf Youtube als Reeflay bekannt ist, verdient sein Geld mit Gaming Videos. In seinen Streams kam es immer wieder zu Misshandlungen seiner Freundin. Eigentlich hätten seine früheren Videos bereits zu einer Verurteilung führen sollen. Während Reschetnikow seiner Freundin Valentina (†26) im einen Clip Pfefferspray ins Gesicht sprüht, schlägt er sie in einem anderen. Im letzten Video ging er so weit, dass es für die 26-Jährige tödlich endete.