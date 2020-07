Zerstückelter Millionär: Täter kam im Ninja-Kostüm

Die zerstückelte Leiche eines Tech-Millionärs wurde in einer New Yorker Wohnung gefunden.

Eine wohl mit einer elektrischen Säge zerstückelte Leiche ist in einer Wohnung in New York entdeckt worden. Der Leichnam des 33 Jahre alten Technologie-Unternehmers Fahim Saleh sei von dessen Schwester in der Wohnung des Mannes im Süden von Manhattan gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

"Wir sind tieftraurig, über den plötzlichen und tragischen Tod unseres Gründers informieren zu müssen", schrieb Gokada, das StartUp des Unternehmers, das Motorradfahrten vor allem in Nigerias Hauptstadt Lagos anbietet, per Kurznachrichtendienst Twitter. "Er war eine großartige Führungsperson, eine Inspiration und ein positives Licht für uns alle."

Ermittler gehen von Auftragsmord aus

Medienberichten zufolge zeigen Videos von Überwachungskameras, wie der 33-Jährige am Montagabend mit dem Aufzug in seine Wohnung fuhr, die in einem noblen Haus im New Yorker Szene-Viertel Lower East Side liegt. Ein schwarz gekleideter Mann, dessen Identität zunächst unklar war, sei mit ihm im Aufzug gewesen und habe ihn dann in seiner Wohnung angegriffen.

Ein Ermittler sagte zu „New York Daily“: „Er war wie in Ninja gekleidet – in voller Montur, sodass man nicht einmal sein Gesicht sehen konnte." Die Polizei geht laut Bericht von einem Auftragsmord aus.

Die Schwester des Opfers kam demnach am Dienstag in die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen, weil sie länger nichts mehr von ihrem Bruder gehört hatte. Sie fand die zerstückelte Leiche, einige Teile davon waren in Säcke gestopft worden, und rief die Polizei. Eine elektrische Säge lag per Kabel mit einer Steckdose verbunden in der Nähe der Leiche. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch völlig unklar.