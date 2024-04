Zieht jordanische Prinzessin Salma jetzt in den Kampf?

Prinzessin Salma ist Kampfpilotin und könnte im Kriegsfall ihr Land verteidigen.

Nach dem iranischen Angriff auf Israel ist die Angst vor einem Flächenbrand groß. In der Nacht auf Sonntag musste Israel mit Hilfe seiner Alliierten USA, Großbritannien, Frankreich und Jordanien 300 auf sein Staatsgebiet abgeschossenen Raketen und Drohnen abfangen. Die Lage im Nahen Osten droht nun völlig zu eskalieren.

© rhcjo/Instagram ×

Involviert ist dabei auch Jordanien - samt der Königsfamilie! Kronprinz Hussein und Prinzessin Salma bint Abdullah sind in der jordanischen Armee, die 23-jährige Prinzessin ist sogar Kampfpilotin. In den sozialen Medien gab es sogar Gerüchte, wonach Salma persönlich Drohnen abschoss.

Prinzessin Salma zusammen mit ihren Eltern und Bruder Hussein © RHCJO ×

Salma würde aber auf jeden Fall für ihr Land in den Kampf ziehen. Die Prinzessin wurde an der englischen Elite-Akademie Sandhurst (hier machten auch William und Harry ihre Ausbildung) ihren Abschluss. Im Dezember des Vorjahres flog sie einen Einsatz in Gaza und transportierte Hilfsgüter zu einem Krankenhaus.