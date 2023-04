Zittern um Papst zu Ostern

Franziskus will nach Rückkehr aus Krankenhaus alle Feierlichkeiten leiten. Auch fühlt er sich fit genug, um morgen den Kreuzweg am Kolosseum zu begehen.

Rom. Am Ostersonntag werden wieder mehr als 100.000 Gläubige und Touristen auf den Petersplatz strömen, um das katholischen Osterfest zu erleben und den Segen „Urbi et Orbi“ zu empfangen. Der päpstliche Ostersegen erreicht auch die Millionen, die die Messe in Radio und TV verfolgen (ORF 2 überträgt am 9. April ab 10 Uhr).

Papst: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Zittern. Viele Gläubige sorgen sich um Papst Franziskus (86). Erst am Samstag hat er nach viertägiger Behandlung wegen einer Bronchitis das Gemelli-Krankenhaus in Rom verlassen – mit den Worten: „Ich lebe noch.“ Er habe keine Angst gehabt, sagt der Papst, der am Sonntag die Palmsonntagmesse im Sitzen leitete. „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“, predigte er über den letzten Ausruf Jesus am Kreuz. Auf Franziskus nun warten intensive Tage: