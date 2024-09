Zoo-Tragödie: Pfleger von Löwe zu Tode gebissen

Laut den Zoo-Betreibern hatte Tierpfleger Babaji Daule (35) bei der Löwen-Fütterung wohl das Sicherheitsgitter offen gelassen, wie der "Mirror" berichtete. Der Angriff erfolgte unmittelbar nach seinem Eintreten. Daule wurde noch am Tatort für tot erklärt. Um eine weitere Verstümmelung der Leiche zu verhindern, wurde der Löwe umgehend von Parkmitarbeitern getötet.

Zookeeper mauled to death by lion in front of horrified visitors after crucial mistakehttps://t.co/tGfqGdaGWm pic.twitter.com/q5Jtdc7efN