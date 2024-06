Zu viele Besucher: Einlass-Stopp bei Hanfmesse in Berlin

Die größte Cannabis-Messe Europas mit dem klingenden Namen "Mary Jane" wurde heuer von über 42.000 Besuchern regelrecht geflutet.

Wie Marihuana von einer illegalen Droge zum blühenden Geschäft wird, zeigte dieser Tage Deutschlands Hauptstadt Berlin. Die Besucher-Messe "Mary Jane" erstreckte sich über drei ganze Tage auf rund 20.000 Quadratmetern unter dem Berliner Funkturm. Vor Ort waren über 400 verschiedene Aussteller angemeldet.

Andrang sorgte für Einlass-Stopp

Das Interesse der Besucher war von Tag eins lang ungebrochen. Massen von Menschen stürmten die größte Cannabismesse Europas, insgesamt sollen es 42.000 Besucher gewesen sein. Am Samstag sorgte der riesige Andrang für kurze Zeit sogar für einen Einlass-Stopp. Bald darauf "entspannte" sich die Lage dann aber wieder zusehends.

Infos, Blüten und Leckerlis

Von Hanf-Hundeleckerlis über Anbau-Anleitungen bis hin zu berauschenden Blüten war in Berlin so ziemlich alles zu finden, was dem Klischee rund um den Marihuana-Kult entspricht. Zudem diskutierten auf einer Fachkonferenz Experten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Politik rund um die neu erlaubte Pflanze in Deutschland. Fun Fact: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61) wurde für seinen Einsatz bei der Teillegalisierung von Cannabis der "Mary Jane Award 2024" verliehen.